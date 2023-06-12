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ООН чекає від росіян гарантій безпеки для місії, яка вирушить на лівобережжя Херсонщини

Місія вже сформована.

ООН чекає від росіян гарантій безпеки для місії, яка вирушить на лівобережжя Херсонщини
Фото: EPA/UPG

ООН готова надіслати на лівобережжя Херсонщини спецмісію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

Кулеба розповів, що на цей час Організація об’єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста вже почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі Херсонщини. 

Він також розповів, що вже сформована місія ООН, яка готова вирушити на лівий берег Дніпра, але для цього очікують гарантій безпеки від РФ. 

"Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли минулого четверга з ООН така місія сформована, вони надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні і Росії. Україна такі гарантії миттєво надала. Росія відповідь не надала", – зазначив Кулеба. 

Раніше Кулеба сказав, що країни-союзники України все ще вибудовують консенсус у тому, що саме Російська Федерація підірвала греблю Каховської ГЕС.

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