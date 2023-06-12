Зростає дезертирство у штурмових підрозділах “Шторм-Z” російських окупаційних військ на Луганщині, - Генштаб ЗСУ

Крім того, зафіксували дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “Шторм-Z” російських окупаційних військ. Загарбники усе частіше самовільно залишають бойові позиції.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Командування пояснює це успішними бойовими діями Сил оборони України та значними втратами росармії.

Крім того, зафіксували дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які російське військове керівництво обіцяли своїм підлеглим.

Тим часом у населеному пункті Містки Луганської області на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

Нагадаємо, нещодавно у районі Бахмута дезертували 30 “вагнерівців”, у Лисичанську – 80 військових РФ. А на Луганщині втекли майже 20 російських в'язнів, яких завербували на війну - вони викрали для цього КамАЗ.

Тим часом нині Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого окупанта, який керував загороджувальним загоном. Кулеметник окремої роти комендатури ФСБ розповів, що вони "стояли на другій лінії та не давали відступати "Штурму Z" і що "наказ був при їхньому відступі бити на поразку".