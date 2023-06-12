Ще двоє людей загинули через підтоплення Херсона

Сьогодні в одному з районів міста виявили тіла невідомої жінки та 50-річного чоловіка.

Через підтоплення Херсона загинули ще двоє цивільних.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 12 червня в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка.

"Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників", - додав Прокудін.

Нагадаємо, напередодні в Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок обстрілу, виявили тіло людини.

У МВС кажуть - серед загиблих є вісім людей у Херсонській області, а двоє - у Миколаївській.