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Ще двоє людей загинули через підтоплення Херсона

Сьогодні в одному з районів міста виявили тіла невідомої жінки та 50-річного чоловіка.

Ще двоє людей загинули через підтоплення Херсона

Через підтоплення Херсона загинули ще двоє цивільних. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 12 червня в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. 

"Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників", - додав Прокудін.

Нагадаємо, напередодні в Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок обстрілу, виявили тіло людини.

У МВС кажуть - серед загиблих є вісім людей у Херсонській області, а двоє - у Миколаївській.

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