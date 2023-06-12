Попри зливи у Херсоні знижується рівень води, - ОВА

Попри зливи у Херсоні вже відходить вода.
Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.
"Зараз вже рівень 3,11 м. Корабельна площа вже вільна від води, вода відходить, будемо вже найближчим часом ліквідовувати наслідки цього терористичного акту, який викликав цю повінь", - сказав Толоконніков.
Він додав, що в деяких районах уже розпочали відкачувати мотопомпами воду з дворів, аби надалі проводити відкачку води і з підтоплених осель. Наразі з області евакуйовано більш ніж 2700 людей.
"Продовжується операція з евакуації, продовжуємо вмовляти деяких людей виїхати зі своїх осель. Але вже така термінова евакуація майже завершена", - додав керівник пресофісу.
Нагадаємо, із вівторка, 13 червня, вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона. Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб
Сьогодні очільник Херсонщини повідомив, що з лівого берега області вдалося евакуювати 112 людей.