Попри зливи у Херсоні знижується рівень води, - ОВА

У деяких районах вже розпочали відкачувати мотопомпами воду з дворів.

Попри зливи у Херсоні вже відходить вода.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Зараз вже рівень 3,11 м. Корабельна площа вже вільна від води, вода відходить, будемо вже найближчим часом ліквідовувати наслідки цього терористичного акту, який викликав цю повінь", - сказав Толоконніков.

Він додав, що в деяких районах уже розпочали відкачувати мотопомпами воду з дворів, аби надалі проводити відкачку води і з підтоплених осель. Наразі з області евакуйовано більш ніж 2700 людей.

"Продовжується операція з евакуації, продовжуємо вмовляти деяких людей виїхати зі своїх осель. Але вже така термінова евакуація майже завершена", - додав керівник пресофісу.

Нагадаємо, із вівторка, 13 червня, вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел Херсона. Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб

Сьогодні очільник Херсонщини повідомив, що з лівого берега області вдалося евакуювати 112 людей.