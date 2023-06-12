Данія надасть Україні 2 тис. снарядів

Данія спрямовує Україні додатково 2 тис. артилерійських снарядів.

Про це заявили виконувач обов'язків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен і міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен після зустрічі в Раді зовнішньої політики, повідомляє Berlingske.

Расмуссен сказав, що це відповідь на запит України. Загальна вартість допомоги — $36 млн.

"Це значний внесок, який дуже терміново потрібен Україні. Ситуація така, що ми всі бачимо, що оголошено наступ", – сказав він.

Кошти на військову допомогу надійшли від Українського фонду, в якому представлена переважна більшість парламентських партій Данії. Пульсен додав, що також триває дискусія про інші потреби України.

Нагадаємо, що Данія має намір потроїти витрати на оборону майже до 20 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, довівши їх до цільового показника витрат НАТО у розмірі 2% від ВВП до 2030 року.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів.