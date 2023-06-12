Із російського полону вже повернули 2526 українців та українок, - Зеленський

Після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що "про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути".
"Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку - воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також - прикордонники. Серед них - 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
Тим часом у російському полоні досі перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією. А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.
Раніше стало відомо, що майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти. Це при тім, що не було жодного підтвердження, доказів їхнього перебування у полоні.