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Із російського полону вже повернули 2526 українців та українок, - Зеленський

"Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!", - наголосив глава держави.

Із російського полону вже повернули 2526 українців та українок, - Зеленський
Фото: facebook.com/okPivden

Після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що "про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути".

"Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку - воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також - прикордонники. Серед них - 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Тим часом у російському полоні досі перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією. А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.

Раніше стало відомо, що майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти. Це при тім, що не було жодного підтвердження, доказів їхнього перебування у полоні.

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