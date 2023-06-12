Із російського полону вже повернули 2526 українців та українок, - Зеленський

"Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!", - наголосив глава держави.

Після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що "про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути".

"Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку - воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також - прикордонники. Серед них - 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Тим часом у російському полоні досі перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією. А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.

Раніше стало відомо, що майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти. Це при тім, що не було жодного підтвердження, доказів їхнього перебування у полоні.