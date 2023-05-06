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У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових

Точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у заручниках у РФ, невідома. 

У російському полоні перебувають кілька сотень жінок-військових
Повернення українських жінок з полону
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У російському полоні перебуває декілька сотень жінок-військових. Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією.

Про це повідомили під час брифінгу представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, передає Укрінформ.

“У ворожих казематах перебуває декілька сотень українських жінок-військових. Штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їхнього повернення”, - сказав Охріменко.

У свою чергу, Цимбалюк додала, що Україна, зі свого боку, дотримується норм Женевської конвенції, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від РФ.

“Україна дотримується Женевської конвенції. російські військові жінки, які потрапили у полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок-полонених без умов і обмінів”, - зазначила вона.

За словами Цимбалюк, на відміну від жінок-військових, точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у РФ, невідома. Водночас органи влади працюють над тим, щоб з'ясувати це і домогтися повернення їх додому. Проміжним результатом у Координаційному штабі вважають повернення понад 300 українських дітей.

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Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за приблизними підрахунками Росія тримає у полоні понад 20 тисяч цивільних заручників.

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