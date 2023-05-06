Залужний і Сирський привітали військових із Днем піхоти

День піхоти відзначають в Україні з 2019 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських піхотинців із Днем піхоти.

Про це він написав у Телеграм.

"Піхота - це основа військ. Стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам. Дорогі бойові побратими та посестри! Ви - приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу. Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі ворогу. Під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами - ви бороните Україну", - написав Залужний.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський також привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти та висловив упевненість, що найближчим часом піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.

Командувач Сухопутними військами заявив, що за останні роки війни піхотинці продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь, і навіть там, де ворог перевершує кількістю, можна відвоювати українську землю.

Він наголосив, що вдалі контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти.

Нагадаємо, що День піхоти установлений 19 квітня 2019 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.