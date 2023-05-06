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Залужний і Сирський привітали військових із Днем піхоти

День піхоти відзначають в Україні з 2019 року.

Залужний і Сирський привітали військових із Днем піхоти
Фото: Олександр Павлюк

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських піхотинців із Днем піхоти.

Про це він написав у Телеграм.

"Піхота - це основа військ. Стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам. Дорогі бойові побратими та посестри! Ви - приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу. Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі ворогу. Під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами - ви бороните Україну", - написав Залужний.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський також привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти та висловив упевненість, що найближчим часом піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму. 

Командувач Сухопутними військами заявив, що за останні роки війни піхотинці продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь, і навіть там, де ворог перевершує кількістю, можна відвоювати українську землю.

Він наголосив, що вдалі контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти.

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Нагадаємо, що День піхоти установлений 19 квітня 2019 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

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