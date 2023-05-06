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Бійці повітряного командування "Схід" знищили вісім "шахедів"

Із них три БпЛА - на Донеччині.

Бійці повітряного командування "Схід" знищили вісім "шахедів"
Фото: скрин відео

Бійці повітряного командування "Схід" знищили вісім одиниць "Shahed-136/131".

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

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За інформацією військових, уночі 6 травня 2023 року Росія атакувала "шахедами" з  південного напрямку – східне узбережжя Азовського моря.

"Окупанти застосували вісім ударних дронів «Shahed-136/131». Усі – знищено силами та засобами Повітряне командування "Схід"", - зазначили в ПС.

Повітряне командування "Схід" до цього повідомляло, що станом на 8.30 6 травня до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною "шахедів" додався п'ятий. 

"Загалом за ніч підрозділами повітряного командування "Схід" в зоні відповідальності знищено 8 БпЛА, з них 3 на Донеччині", - уточнили військові.

Нагадаємо, про атаку безпілотниками нині зранку повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Згодом стало відомо, що збили ще один російський безпілотник у Кривому Розі.

Також сьогодні командувач ПС ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію, що українська ППО збила російську ракету "Кинджал" у небі над Київщиною 4 травня. До цього Повітряні Сили заперечували цей факт.

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