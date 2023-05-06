ЗРК SAMP-T скоро буде на бойовому чергуванні в Україні, - речник Повітряних сил ЗСУ

Українські військові очікують, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, який окрім дальності знищення цілей до 100 км може перехоплювати й балістичні ракети, невдовзі буде на бойовому чергуванні.

Про це в етері телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Очікуємо, що SAMP-T теж вже скоро буде на бойовому чергуванні. Очікуємо інших дивізіонів Patriot і будемо посилювати протиповітряну оборону, де це найнеобхідніше, де найгарячіше і де це може захистити наше небо не лише від балістичних ракет, але і від авіації противника. Знаємо, що загроза серйозна від керованих авіабомб", - сказав Ігнат.

За словами речника, Україна також хоче, аби німецькі партнери наростили постачання комплексів ППО IRIS-Т. Ігнат зазначив, що це "одна з найкращих сьогодні систем".

"Вони по балістиці навряд чи будуть працювати, але от по аеродинамічних цілях - супер просто комплекс працює", - сказав речник.

Він підкреслив, що про потребу в системах протиповітряної оборони "мабуть і не варто говорити".

"Ми розуміємо, що загроза балістичного озброєння, застосування є по всій території України, особливо на східному напрямку. Саме цей напрямок є найважливішим, бо там відбуваються атаки.Але столиця є ціллю номер один для ворога. Найбільше і найчастіше атакують саме Київ, де розташовані всі органи нашого управління, влада, і багато інфраструктурних об'єктів", - додав Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою заявив, що Україна цінує військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України і розраховує, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в нашу державу та стане на захист українського неба.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.