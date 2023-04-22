Patriot дозволять тримати російські літаки подалі від кордонів України, - Ігнат

Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Результат такий, що ми маємо вже Patriot. І ми маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Ну і щоб "пазл" склався, його треба доповнити ще F-16. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна", - сказав він.

За його словами, отримання систем Patriot дозволить тримати російські літаки подалі від кордонів України.

"Patriot, які прийшли - це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків СУ-35. Чекаємо ще SAMP/T, це теж комплекс більш далекобійний, і NASAMS, який обіцяли нам норвезькі партнери", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України.

Дальність ураження Patriot – до 150 км по аеродинамічних цілях. Така ППО зможе прикривати і лінію фронту, і обʼєкти критичної інфраструктури. Рішення про місця їх розташування ухвалюватиме вище військове керівництво України.