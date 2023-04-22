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Сили оборони за тиждень вирили на півночі близько 3 тис. метрів траншей

Ситуація на півночі залишається контрольованою.

Сили оборони за тиждень вирили на півночі близько 3 тис. метрів траншей
Фото: Сергій Наєв

Сили оборони за тиждень облаштували у Північній операційній зоні ще кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень, вирили близько 3 тисяч метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів.

Про це повідомив у Facebook командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, ситуація у Північній операційній зоні залишається контрольованою.

«Обстановка дозволяє нам не лише відточувати бойову майстерність на полігонах, а й постійно зміцнювати оборону. Лише за минулий тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням понад 6,5 тис. мін. Вздовж державного кордону вирито близько 3 тис. метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів. Обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки», - поінформував Наєв.

Фото: Сергій Наєв

Фото: Сергій Наєв

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Нагадаємо, що раніше Наєв повідомляв, що на півночі країни прорито більше семи тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

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