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Через російську агресію в Україні загинули 470 дітей

Понад 949 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через російську агресію в Україні загинули 470 дітей
Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ
Фото: Роман Кулик

Станом на ранок 22 квітня більш ніж 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинули, понад 949 отримало поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Так, 21 квітня внаслідок обстрілу росіянами селища. Нью-Йорк Донецької області було поранено 9-річного хлопчика.

Нагадаємо, російські окупанти також намагаються вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід та з Енергодара Запорізької області до Криму під виглядом "евакуації".

Тим часом сенат Франції схвалив резолюцію щодо депортованих українських дітей.

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