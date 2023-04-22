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За добу Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками

Окупанти активно б'ють по лінії розмежування.

За добу Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Цаплієнка

За минулу добу, 21 квітня, Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками.

Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

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За його словами, по області вороги здійснили 58 артилерійських обстрілів і завдали двох ударів з РСЗВ.

"Ворог активно б'є по лінії розмежування: Малинівка, Темирівка, Приморське, Кам'янське та ще 12 населених пунктів мають нові руйнування. Зафіксовано 15 повідомлень про ушкодження житла та майна місцевих жителів. На щастя, люди цілі", - додав Малашко.

Нагадаємо, на Вінниччині в ніч на 21 квітня ворожий дрон-камікадзе влучив у об'єкт критичної інфраструктури.

Тієї ночі українські захисники збили вісім із 12 ударних безпілотників, запущених росіянами з Брянської області.

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