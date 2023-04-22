За добу Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками

За минулу добу, 21 квітня, Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками.

Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

За його словами, по області вороги здійснили 58 артилерійських обстрілів і завдали двох ударів з РСЗВ.

"Ворог активно б'є по лінії розмежування: Малинівка, Темирівка, Приморське, Кам'янське та ще 12 населених пунктів мають нові руйнування. Зафіксовано 15 повідомлень про ушкодження житла та майна місцевих жителів. На щастя, люди цілі", - додав Малашко.

Нагадаємо, на Вінниччині в ніч на 21 квітня ворожий дрон-камікадзе влучив у об'єкт критичної інфраструктури.

Тієї ночі українські захисники збили вісім із 12 ударних безпілотників, запущених росіянами з Брянської області.