Росія не пропустила на свою територію колону з пораненими окупантами, частина з них не вижила

Днями російська сторона не пропустила військову колону з пораненими окупантами на свою територію.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

17 квітня із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області рашисти намагався здійснити медичну евакуацію.

"Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад", - зазначили в українському командуванні.

В результаті частина військовослужбовців РФ не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Решту важкопоранених (понад 50 осіб) окупанти перевезли до шпиталю, який діє на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Нагадаємо, напередодні керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія зробила більш суворими правила військового призову, “невибірково згодовуючи своїх громадян хаосу війни”, і росармія несе неймовірні втрати за тимчасові територіальні здобутки.

Тим часом через Маріуполь зафіксували рух підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи.