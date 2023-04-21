Цього тижня експерти МАГАТЕ на ЗАЕС чули обстріли майже щодня, - Гроссі

Одного разу експертам навіть сказали сховатись від обстрілів.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій АЕС, чули обстріли цього тижня майже щодня.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Я побачив чіткі ознаки військових приготувань у цьому районі, коли відвідав Запорізьку атомну електростанцію трохи більше трьох тижнів тому. Відтоді наші експерти на місці часто повідомляли про чутні детонації, часом припускаючи інтенсивний обстріл неподалік від місця. Я глибоко стурбований ситуацією на станції", - сказав Гроссі.

Він додав, що в один момент експертам сказали сховатися через потенційну небезпеку, спричинену триваючими військовими діями в регіоні.

Наразі ЗАЕС забезпечується електроенергією через єдину функціонуючу лінію електропередачі 750 кіловольт (кВ). Електропостачання необхідне для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки та безпеки.

Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ, пошкоджена 1 березня, досі не відремонтована. Військові дії заважають українським працівникам безпечно відремонтувати лінію.

“Зараз на ЗАЕС працює лише близько чверті штатного обслуговуючого персоналу. Наймаються нові співробітники, але потрібен деякий час, поки вони будуть повністю навчені”, - розповіли в МАГАТЕ, і додали, що ЗАЕС на даний час не має планового плану технічного обслуговування та поточного контролю.

Також у МАГАТЕ наголосили, що перед повторним запуском будь-якого з реакторних блоків об’єкт розглядає можливість отримати консультацію від інженерної організації Росатому.

На думку МАГАТЕ, Росатом може оцінити стан станції та надати рекомендації щодо всіх структур, систем і компонентів, важливих для безпеки, щодо їх обслуговування або будь-якої необхідної заміни перед експлуатацією.

“Позитивним моментом є те, що рівень води в Каховському водосховищі, яке забезпечує воду для охолодження реактора ЗАЕС, поступово зростав протягом останніх двох місяців і зараз повернувся до нормального рівня, 16,2 метра 21 квітня”, - повідомляє агентство.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація на тимчасово окупованій ЗАЕС погіршується, перш за все з точки зору технічної експлуатації станції.