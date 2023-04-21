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Резніков зустрівся зі своїм новозеландським колегою

Міністр оборони України обговорив зі своїм колегою додаткові шляхи зміцнення нашої співпраці. 

Резніков зустрівся зі своїм новозеландським колегою
Фото: Олексій Резніков

Міністри оборони України та Нової Зеландії провели переговори стосовно майбутньої співпраці. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Я вдячний за плідну зустріч з міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом. Підтримка наших новозеландських друзів демонструє, що вільний світ об’єднаний спільними цінностями”, - написав Резніков. 

Він додав, що подякував уряду Нової Зеландії та її людям за допомогу.

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“Під час цієї війни Україна отримала безцінний досвід і знання, якими прагне поділитися з партнерами”, - підсумував Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зустрівся на полях засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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