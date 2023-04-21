Резніков зустрівся зі своїм новозеландським колегою

Міністри оборони України та Нової Зеландії провели переговори стосовно майбутньої співпраці.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Я вдячний за плідну зустріч з міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом. Підтримка наших новозеландських друзів демонструє, що вільний світ об’єднаний спільними цінностями”, - написав Резніков.

Він додав, що подякував уряду Нової Зеландії та її людям за допомогу.

“Під час цієї війни Україна отримала безцінний досвід і знання, якими прагне поділитися з партнерами”, - підсумував Резніков.

I am grateful for the fruitful meeting with New Zealand's Minister of Defense @AndrewLittleMP. The support of our New Zealand friends demonstrates that the free world is united by shared values. I thanked the 🇳🇿 government and people for their assistance and discussed with my… pic.twitter.com/dyMMz4mUEk — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зустрівся на полях засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.