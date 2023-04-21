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Майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти

Це при тому, що не було жодного підтвердження, доказів їхнього перебування у полоні.

Майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти
Фото ілюстративне
Фото: Офіс президента

Майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти.

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко під час круглого столу в Military Media Center

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З полону повернули 2235 осіб, майже 20% з них мали статус зниклих безвісти, при тому, що не було жодного підтвердження, доказів їхнього перебування у полоні.

"Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих", - наголосив Охріменко.

Він зазначив, що Україна робить неможливе, повертаючи нині військовополонених, адже навіть Женевськими конвенціями передбачено повернення військовополонених після закінчення бойових дій. 

Нагадаємо, 16 квітня Україна і РФ провели ще один обмін полоненими. Тоді додому вдалося повернути 130 українців. 

За словами голови СБУ Василя Малюка, на бійців обміняли двох священнослужителів УПЦ МП. За одного такого священника росіяни віддали 28 українських військовослужбовців.

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