У Міндовкілля - кадрові зміни

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 квітня провів кадрові зміни у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідмляє у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, з посади першого заступника міністра звільнили Руслана Гречаника. На його місце призначили Олександра Краснолуцького, який до цього був заступником глави Міндовкілля.

На посаду заступника міністра Руслана Стрільця призначили Вікторію Киреєву.

Нагадаємо, на початку квітні Кабмін провів кадрові зміни у декількох міністерствах. А нещодавно призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу.