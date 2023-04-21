Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Міндовкілля - кадрові зміни

Кабмін розпорядився поміняти заступників міністра.

У Міндовкілля - кадрові зміни

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 квітня провів кадрові зміни у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідмляє у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, з посади першого заступника міністра звільнили Руслана Гречаника. На його місце призначили Олександра Краснолуцького, який до цього був заступником глави Міндовкілля. 

На посаду заступника міністра Руслана Стрільця призначили Вікторію Киреєву.

Нагадаємо, на початку квітні Кабмін провів кадрові зміни у декількох міністерствах. А нещодавно призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies