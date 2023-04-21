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​Митрополит УПЦ МП Павло заявив на суді, що не може зарядити електронний браслет через відсутність світла

Він надалі залишається під домашнім арештом.

​Митрополит УПЦ МП Павло заявив на суді, що не може зарядити електронний браслет через відсутність світла
Фото: Укрінформ

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебедь) заявив, що у будинку у Воронькові на Київщині немає електропостачання, щоб зарядити електронний засіб контролю.

Як пише Укрінформ, про це митрополит УПЦ МП повідомив сьогодні під час судового засідання у Київському апеляційному суді.

"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", – сказав він.

Митрополит УПЦ (МП) переконує, що ніколи не був проти держави.

"Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому це (домашній арешт - ред.) впливає на проведення богослужіння", – зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні у Київському апеляційному суді розглядалася скарга митрополита УПЦ (МП) Павла на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет. Суд ухвалив рішення залишити його під домашнім арештом.

1 квітня Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

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