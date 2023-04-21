Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На засіданні Ставки обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами

Також військовими розробляється ще якісніша схема розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах. 

На засіданні Ставки обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами
Фото: ОПУ

Сьогодні, 21 квітня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. 

Про це президент повідомив у Telegram. 

“На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період”, - написав Зеленський. 

Він зауважив, що військові розробляють ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам. 

Також на Ставці обговорили питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. 

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує": "Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями".

Нагадаємо, Україна має декілька варіантів контрнаступу, рішення буде ухвалене в останній момент. Глава РНБО відкинув твердження, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies