На засіданні Ставки обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами

Сьогодні, 21 квітня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого.
Про це президент повідомив у Telegram.
“На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період”, - написав Зеленський.
Він зауважив, що військові розробляють ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам.
Також на Ставці обговорили питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує": "Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями".
Нагадаємо, Україна має декілька варіантів контрнаступу, рішення буде ухвалене в останній момент. Глава РНБО відкинув твердження, що Україна начебто вже змінила деякі свої військові плани через витік документів Пентагону.