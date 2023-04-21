Українці купують занадто багато заспокійливих та снодійних препаратів, – Ляшко

В Україні зросла кількість продажів заспокійливих та снодійних препаратів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів. І тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем. В першу чергу з психологом, і є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", – наголосив Ляшко.

Міністр зазначив, що ще з радянських часів в суспільстві була сформована стигма щодо звертання до психолога чи психіатра, але в американській та європейській культурі психолог є нормою. За його словами, в Україні це теж має стати нормою, особливо після повномасштабного вторгнення Росії.

Також Ляшко зазначив, що серед цивільного населення зростає кількість мінно-вибухової травм, та травм унаслідок обвалів. Крім того, значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок, і це є черговим викликом для системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше в МОЗ наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.