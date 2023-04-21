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Комісія МКІП виявила порушення протипожежної безпеки в Лаврі

Комісія оглянула Крамницю для продажу ікон – пам’ятку архітектури місцевого значення.

Комісія МКІП виявила порушення протипожежної безпеки в Лаврі
Фото: МКІП

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики виявила ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору в одному з корпусів Києво-Печерської лаври.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

"Комісія оглянула Крамницю для продажу ікон, пам’ятку архітектури місцевого значення. Як і при попередньому огляді, двері виявились зачиненими, у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Остапенка М.А. та його заступника Рудника О.В. технічними працівниками Заповідника було забезпечено доступ Комісії до приміщення підвалу", –йдеться в повідомленні.

Пізніше представники монастиря відчинили двері до першого поверху та приміщень першого та другого поверхів. Комісія виявила низку порушень.

Фото: КМІП

"У приміщеннях вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору від червня 1995 року № 42 пам’ятки: «не допускати використання пам’ятки для господарських потреб, утримувати будівлю пам’ятки і все пов’язане з ним майно в належному санітарному протипожежному і технічному стані…». Ознак вжиття орендарем (представниками Монастиря) протипожежних заходів не зафіксовано", – зазначили в МКІП.

Представники комісії здійснювали фото- та відеофіксацію своєї роботи. Після завершення огляду Крамницю для продажу ікон було закрито та опечатано працівниками Заповідника.

Фото: КМІП

Фото: КМІП

Нагадаємо, правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. 19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Раніше поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Міністр культури повідомив, що після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

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