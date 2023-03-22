Під час господарювання в Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП зруйнувала низку культурних пам’яток та перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище. Видання “Духовний фронт України” опублікувало частину фактів, на підставі яких держава, в особі МКІП, вирішила припинити договір користування Лаврою.

Зокрема, йдеться про келії Гостинного двору (корпус № 69). Зараз там розміщується меблевий магазин з меблевою майстернею. У віконний блок вмонтували трубопровід для видалення тирси.

Фото: df.news

Галерея на Ближніх печерах Лаври (корпус № 37) перетворилася на звалище.

Фото: df.news

Книжковий склад (корпус №112, лабораторний корпус) - пам’ятка місцевого значення - має дуже занедбаний вигляд.

Фото: df.news

Фото: df.news

До братських келій на Дальніх печерах (корпус №52) прибудована споруда з тирсоплити.

Фото: df.news/

А до Братських келій в корпусі № 46 зі сторони двору прибудували пластикову веранду.

Фото: df.news

Металопластикові конструкції вбудовані також між колонами Аркади-галереї на дальніх печерах біля церкви Різдва Богородиці (корпус № 61).

Фото: df.news

Фото: df.news

Крім того, на фасадах історичних будівель встановлені зовнішні блоки системи кондиціювання. Зокрема йдеться про Схимницький корпус та Келії гостинного двору.

Фото: df.news

Фото: df.news

Схожу конструкцію врізали в тисячолітній мур Лаври, права на користування яким УПЦ МП взагалі не мала права — він у договорі оренди не фігурував.

Фото: df.news

При цьому зазначається, що аудитори результати перевірки досі не оприлюднили.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Зокрема йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

До 29 березня керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату) мають залишити територі иєво-Печерської Лаври через розірвання договору оренди. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Президент у зустрічі відмовив, натомість представники УПЦ МП зустрілися зі співробітниками профільних департаментів ОП.