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Росіяни мають шалені втрати на північ від Авдіївки, - міська адміністрація

Кількість авіаракетних ударів по місту становить до 30 за добу.

Росіяни мають шалені втрати на північ від Авдіївки, - міська адміністрація
Фото: Андрій Єрмак

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку Донецької області з травня минулого року, але місто знаходиться під контролем українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барбаш.

"Зараз з півночі вони зайшли у низини. Наші знаходяться на пануючих висотах. Саме це дає дуже шалені втрати ворога на цьому напрямку, на півночі. З півдня міста в них меньше активності. Але вони не полишають спроб "затиснити ці кліщі" (оточити місто - ред.). Хлопці на місці, тримаються", - наголосив Барбаш.

За його словами, обстрілів Авдіївки стало більше. На Авдіївському напрямку кількість авіаракетних ударів становить до 30 за добу.

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Нагадаємо, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди – успіху не мав.

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