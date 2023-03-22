Росіяни мають шалені втрати на північ від Авдіївки, - міська адміністрація

Кількість авіаракетних ударів по місту становить до 30 за добу.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку Донецької області з травня минулого року, але місто знаходиться під контролем українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барбаш.

"Зараз з півночі вони зайшли у низини. Наші знаходяться на пануючих висотах. Саме це дає дуже шалені втрати ворога на цьому напрямку, на півночі. З півдня міста в них меньше активності. Але вони не полишають спроб "затиснити ці кліщі" (оточити місто - ред.). Хлопці на місці, тримаються", - наголосив Барбаш.

За його словами, обстрілів Авдіївки стало більше. На Авдіївському напрямку кількість авіаракетних ударів становить до 30 за добу.

Нагадаємо, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди – успіху не мав.