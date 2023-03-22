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Росія повертає у стрій радянські танки Т-54 і Т-55, яким більше 70-ти років

Факти повернення у стрій танків Т-62 у ході російсько-української війни фіксують ще з літа, проте зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

Росія повертає у стрій радянські танки Т-54 і Т-55, яким більше 70-ти років
Фото: Conflict Intelligence Team

Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54 та Т-55, яким більше 70-ти років.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російських аналітиків Conflict Intelligence Team.

У розпорядженні команди опинилися фото ешелону, який перевозив радянські середні танки сімейства Т-54/55 з Далекого Сходу. В одному ешелоні були як танки Т-54, так і танки, які можуть бути пізніми Т-54 або Т-55.

За інформацією СІТ, цей ешелон нещодавно вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, у якому розміщена 1295 Центральна база резерву і зберігання танків.

Факти повернення у стрій танків Т-62 у ході російсько-української війни фіксують ще з літа, проте зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

Команда СІТ вивчила архівні фотографії 1295-ї бази з відкритого доступу та виявила, що там (крім відносно сучасних Т-80БВ і Т-72Б) зберігалася значна кількість Т-62М(В). Також вдалося знайти фотографії Т-55 та Т-54.

Аналіз супутникових знімків цієї бази встановив, що в період між червнем та листопадом 2022 року з неї вивезли щонайменше 191 танк (ймовірно, в основному Т-62). Проте число може бути значно вищим, оскільки найбільш боєготові машини, як правило, стоять в ангарах і зафіксувати їхнє відправлення за супутниковими знімками неможливо.

Радянські танки Т-54 та Т-55 прийнято розділяти як дві різні моделі, проте насправді вони входять до однієї лінійки бойових машин. Ці танки постійно модернізовувались та мали зміни у дизайні, концептуально залишаючись одним і тим же танком.

Т-54/Т-55 можна відрізнити від більш пізніх Т-62 завдяки характерній "прогалині" між передніми першим та другим опорним катком. Також характерною особливістю є дульний компенсатор на кінці стволу гармати Д-10Т та специфічний випуклий “ковпак” радіатора на даху башти.

Перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще в другій половині 40-х років, а Т-55 – у 1958. Ці танки після розпаду СРСР дістались у великих кількостях на балансі збройних сил РФ та були сконцентровані у Східному воєнному окрузі. Останні Т-55 були зняті з бойового чергування та замінені на більш сучасні Т-80БВ лише у 2010 році.

Існує можливість, що після розконсервації ці танки з’являться на передовій російсько-української війни поряд із Т-62, проте найбільш вірогідним сценарієм може бути ремонт та відправка цих машин до Сирії. Там вони у великих кількостях експлуатуються сирійською армією. 

Нагадаємо, що в 2015 році російський танк нового покоління "Армата" заглухнув під час генеральної репетиції параду Перемоги на Красній площі в Москві.

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