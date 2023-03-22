Унаслідок нічної атаки на Київську область загинув водій екстреної швидкої допомоги Сергій Медведенко

Чоловік поклав своє життя, рятуючи життя інших.

Міністерство охорони здоровʼя назвало імʼя водія екстреної меддопомоги, який загинув унаслідок нічної атаки безпілотників на Київську область. Це – Сергій Медведенко, 1984 року народження.

"Нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Медведенко Сергій Сергійович, 1984 р.н. Поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей", – повідомили в Телеграм МОЗу.

Медведенко – один із чотирьох загиблих унаслідок атаки "шахедами" на Ржищів Київської області. Ворог атакував навчальний корпус ліцею та гуртожитки. Медведенко загинув після прибуття на місце атаки разом із медиками. Крім чотирьох жертв, травми отримали ще сім осіб, а загалом за медичною допомогою звернулися десятки цивільних.

Загалом цієї ночі ворог випустив 21 безпілотник, із них 16 збили сили ППО. Є пошкодження обʼєкту інфраструктури в Житомирській області.