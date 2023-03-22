Коли хтось хоче почути слово “мир” у Москві, там віддають наказ про злочинні удари, – Зеленський про нічну атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожу нічну атаку дронами і ракетами на Київську область.

“Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово “мир” у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари”, – написав президент у Twitter.

Глава держави додав, що “успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир”.

“Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Київщину пошкоджені навчальний копус і гуртожиток ліцею. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання. Загинули троє людей, травмовані ще сім, доля п’яти наразі невідома.