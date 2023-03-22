Держконцерн “Укроборонпром” почав виробляти вже третій вид боєприпасу - 122-мм артилерійський снаряд.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Державний концерн “Укроборонпром” у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України. Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність ураження – 15200 м).

Також повідомляється, що замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких “Укроборонпром” підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду. Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного “радянського” зразку.

Нагадаємо, Кабмін почав реформувати "Укроборонпром". Прем’єр-міністр обіцяє, що це не просто зміна вивіски, а реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.