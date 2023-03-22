Нічний напад дронами на Україну росіяни провели з Брянської області, – Повітряні сили

Нічну атаку ударними БпЛА іранського виробництва Shahed росіяни провели з півночі, Брянської області.

Ворог випустив 21 апарат, з них ППО збила 16. Про це повідомили в Телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 22 березня 2023 року близько 23.30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу «Shahed- 136/131». Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БпЛА з північного напрямку (Брянська область рф)", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили ЗС України у Telegram Підсумки атаки 22 березня

Більшість збитих обʼєктів були в зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, що пошкодження від атаки є в Житомирській області – на інфраструктурному обʼєкті, і в Київській – на цивільному. Унаслідок атаки в Київській області загинули троє людей, ще сім були поранені.