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З 2014 року Росія порушила майже 400 договорів міжнародного права, – Лубінець

Серед цих документів є і Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

З 2014 року Росія порушила майже 400 договорів міжнародного права, – Лубінець
Фото: скрін відео

Від початку агресії проти України у 2014 року Росія порушила майже 400 різних договорів міжнародного права.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед цих документів є і Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

“У 2017-му році Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з позовом проти РФ, зокрема, щодо порушення цієї Конвенції. Звинувачення, висунуті Росії, стосуються політики дискримінації щодо етнічних українців і кримських татар у тимчасово окупованому Криму”, – зазначив він.

Він додав, що на міжнародному рівні расова дискримінація визнана найнебезпечнішою формою порушення прав і свобод людини. 

“Наразі одним з найбільш дискримінованих процесів є факт окупації території України Росією, що є прямим порушенням норм міжнародного права, зокрема, прав людини на етнічному та національному ґрунті”, – сказав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що Росія, країна-терорист, знищує українців лише за те, що ми українці.

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Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що розстріл росіянами українського полоненого Олександра Мацієвського є непоодиноким випадком.

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