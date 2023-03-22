Путін хоче використати Радбез ООН для демонстрації сили РФ, – ISW

Росія планує провести неформальне засідання РБ ООН на початку квітня.

Президент Росії Володимир Путін створює умови для перетворення Ради Безпеки ООН на засіб для демонстрації російської сили напередодні головування РФ у Радбезі у квітні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 21 березня.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія планує провести неформальне засідання РБ ООН на початку квітня, щоб обговорити “реальний стан українських дітей, вивезених до Росії”.

Небензя стверджував, що Росія планувала провести зустріч до оголошення Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії.

Заява Небензі, а також різке заперечення звинувачень МКС російськими посадовцями, прозвучали у той момент, коли призначені Кремлем окупаційні чиновники продовжують сприяти депортації українських дітей до Росії за різними схемами.

Крім того, під час пресконференції з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 21 березня Путін зробив низку помітних коментарів, проголошуючи відданість Росії ООН, Радбезу і статуту міжнародної організації.

“Створюючи інформаційні умови для заяви про ймовірну відданість Росії РБ ООН, Путін позиціонує себе так, аби у найближчі місяці продовжити використовувати право вето Росії в РБ ООН як зброю”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, вже першого квітня Росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй. Членами президії Ради зараз є, зокрема, Японія, Мальта, Мозамбік, РФ, Швейцарія, ОАЕ та Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія, Еквадор.