РФ і Китай можуть підписати угоди, спрямовані на спрощення схем ухилення від санкцій, – ISW

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував президенту Росії Володимиру Путіном більш обережне бачення російсько-китайських відносин, аніж те, на яке очікував очільник окупантів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 20 березня.

Сі у своїх публікаціях перед візитом до Москви висунув менш агресивну всеосяжну мету. Він, зокрема, зазначив, що Росія і Китай загалом прагнуть багатополярного світового порядку, але не безпосередньо проти ворожого Заходу. Натомість Сі зосередився на тому, щоб представити Китай як “життєздатного стороннього посередника у війні в Україні, чий план переговорів “відбиває єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи”.

Відмова Сі явно об'єднати Китай з Росією у передбачуваному Путіним геополітичному конфлікті із Заходом є помітним відходом від проголошеного Китаєм “безмежного партнерства” з Росією, яке передувало початок російського вторгнення в Україну.

Риторика Сі припускає, що він не схильний повною мірою надавати Росії економічну та політичну підтримку, якої вона потребує, щоб подолати невдачі в Україні.

Водночас Путін і Сі запропонували дещо схожі погляди на розширення китайсько-російського економічного партнерства. "І цілком імовірно, що під час візиту Сі вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на спрощення схем ухилення від санкцій”, – пишуть американські аналітики.

Сі також, ймовірно, запропонує конкретнішу пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів. Що вонапередбачатиме невідомо, так само як і реакція Кремля на неї. Незрозумілими залишаються і перспективи постачання Китаєм військової техніки до Росії.

Нагадаємо, 20 березня Сі Цзіньпін приїхав до Путіна у Москву. Під час візиту він назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки. Він також став першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна.