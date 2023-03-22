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У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)

Тривога тривала понад три години.

У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
Фото: denzadnem.com.ua

В обласній військовій адміністрації повідомили про вибух у Хмельницькому.

“Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтейся в укриттях!”, – йдеться у повідомленні.

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Оновлення 04:26. В ОВА повідомили, що прильотів на території області наразі не зафіксовано. У регіоні працють сили ППО.

Оновлення 04:37. Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, влучань і "прильотів" на території громади не зафіксовано.

"Звуки, які було чутно впродовж ночі, пов’язані з результативною роботою сил ППО. За що ми їм усі дякуємо!", – написав він у Телеграмі.

Тривога в області тривала понад три години, відбій оголосили о 04:33.

Нагадаємо, Сили Протиповітряної оборони працюють у Житомирській та Київській областях. Мешканців просять зберігати спокій та інформаційну тишу.

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