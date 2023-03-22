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Використання залізничної станції у Джанкої після українського удару неможливе, - Гуменюк

У Криму вже панують панічні настрої.

Використання залізничної станції у Джанкої після українського удару неможливе, - Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Вузлова станція у Джанкої в тимчасово окупованому Криму була пошкоджена внаслідок вибухів, коли Україна знищила російські ракети “Калібр”. 

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим “щастям” їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними”, – зазначила Гуменюк.

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Гуменюк наголосила, що атака по вузловій станції була одним з елементів українського плану, який передує активним діям, на які всі чекають.

Вона також зауважила, що у Криму вже панують панічні настрої.

Нагадаємо, у Джанкої окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації. Причиною назвали "атаку українських безпілотників". 

Ввечері 20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею. Такими ракетами росіяни бʼють по українцях.

Пізніше стало відомо, що безпілотник, що вибухнув, виявився однією з модифікацій китайського комерційного SkyEye.

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