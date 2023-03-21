Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода

Це – одна з модифікацій китайського комерційного дрона.

Безпілотник, який учора ввечері впав і вибухнув у Джанкої, виявився однією з модифікацій китайського комерційного SkyEye. Про це пише російськомовне бюро Радіо Свободи.

За даними журналістів, Україна і раніше використовувала такі БпЛА при атаках на штаб Чорноморського флоту в Севастополі та НПЗ в Новошахтинську.

Для порівняння редакція навела фото уламків безпілотника з Криму та світлини цілого дрону такого типу.

Фото: svoboda.org Праворуч – уламки БпЛА в Джанкої

Учора ввечері Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибух у Джанкої знищив крилаті ракети "Калібр" під час їх транспортування залізницею. Такими ракетами росіяни бʼють по українцях.