Світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней, – ООН

Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату світ має скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.

Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату та обмежити потепління до 1,5 градусів Цельсія світова спільнота має разом скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на ООН.

Група вчених Організації Об'єднаних Націй назвав цей шлях “здійсненним, але обмеженим".

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату в понеділок випустила Шостий оцінний звіт, в якому об'єднані дослідження трьох робочих груп з кліматології, адаптації та пом'якшення наслідків зміни клімату, а також спеціальні звіти про океани, суші та обмеження потепління на рівні 1,5 градуса, про що країни домовилися на кліматичному саміті у Парижі у 2015 році.

Звіт оприлюднили на засіданні групи у Швейцарії і стане останнім до 2027 року.

Автори стверджують, що наслідки зміни клімату є гіршими, ніж експерти прогнозували у 2014 році. Вони включатимуть більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів, підвищення рівня моря та повеней по всьому світу. Ці наслідки є результатом понад столітнього спалювання викопного палива, яке призвело до підвищення глобальної температури на 1,1 градуса за Цельсієм з 1900 року.

Скорочення викидів парникових газів на 60% вимагатиме масових та швидких змін у світовому енергопостачанні, які вже відбуваються в деяких країнах, але були зупинені війною в Україні, глобальною енергетичною кризою та прагненням до економічного зростання таких країн, як Китай та Індія.

На думку вчених, глобальні викиди парникових газів досягли рекордного рівня у 2022 році і, за прогнозами, продовжать зростати.

Нагадаємо, торік лише 13 країн і територій світу минулого року мали “здорову” якість повітря, оскільки забруднення повітря зросло до тривожних рівнів.