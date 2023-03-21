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Литва та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду, що дозволить відокремити литовську церкву від впливу РФ

Про бажання відокремитися від впливу Москви говорили литовські віряни. 

Литва та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду, що дозволить відокремити литовську церкву від впливу РФ
Патріарх Варфоломій (ілюстративне фото)
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій під час візиту до Литви підписав угоду із урядом, що в подальшому дозволить створити нову філію в країні, аби більше не перебувати під одноосібним наглядом Москви. 

"Сьогодні перед нами відкривається перспектива разом із можливістю спільно працювати над створенням (філії – Ред.) Вселенського Патріархату у Литві", – цитує слова Варфоломія Jerusalem Post. 

Уряд Литви заявив, що деякі православні віряни країни, включно з українськими біженцями, заперечують проти нинішньої організації, яка є підрозділом Російської православної церкви. Минулого тижня премʼєрка Литви Інґріда Шимоніте написала листа Варфоломію, в якому висловила підтримку кряду прагненню відкокремитися від РПЦ. 

Візит Варфоломія до Литви триватиме три дні.

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