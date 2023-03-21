Литва та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду, що дозволить відокремити литовську церкву від впливу РФ

Вселенський патріарх Варфоломій під час візиту до Литви підписав угоду із урядом, що в подальшому дозволить створити нову філію в країні, аби більше не перебувати під одноосібним наглядом Москви.

"Сьогодні перед нами відкривається перспектива разом із можливістю спільно працювати над створенням (філії – Ред.) Вселенського Патріархату у Литві", – цитує слова Варфоломія Jerusalem Post.

Уряд Литви заявив, що деякі православні віряни країни, включно з українськими біженцями, заперечують проти нинішньої організації, яка є підрозділом Російської православної церкви. Минулого тижня премʼєрка Литви Інґріда Шимоніте написала листа Варфоломію, в якому висловила підтримку кряду прагненню відкокремитися від РПЦ.

Візит Варфоломія до Литви триватиме три дні.