Поки є мало ознак того, що Росія справді скоротила видобуток нафти у відповідь на санкції, – ЗМІ

Зараз є небагато доказів того, що Росія справді втілила погрозу скоротити видобуток сирої нафти у відповідь на санкції. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Москва говорила, що в березні скоротить видобуток нафти до 500 000 барелів на день, але суттєвих доказів цього немає. Щоправда, будь-яке падіння видобутку на нафтових родовищах в Сибіру може зайняти час, аби відбитися на потоках Чорним чи Балтійським морем.

Іншим свідченням того, що Москва, можливо, ще не почала заплановане скорочення, є те, що резервуари для зберігання сирої нафти в країні вперше з квітня перевищили 15 мільйонів барелів.

За тиждень по 17 березня російські поставки впали на 90 000 барелів на добу – до 3,23 млн барелів. Менш мінливий чотиритижневий показник знизився аналогічно.

Збільшення морських потоків на початку року, ймовірно, відображає перенаправлення сирої нафти, яка раніше постачалася до Польщі та Німеччини нафтопроводом "Дружба". Потоки до Німеччини припинилися наприкінці 2022 року, а поставки до Польщі впали приблизно до 60 000 барелів на день – вони продовжуються через дію останнього контракту, який залишився між країнами.

Росія почала погрожувати скороченням видобутку у відповідь на обмеження цін та заборону Європейським Союзом імпортувати російські нафту і нафтопродукти. Втрата трубопровідних ринків для РФ означає, що додаткові 500 000 барелів російської сирої нафти тепер експортуються через порти країни.

Загальний обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, плюс менші потоки до Туреччини та кількості на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, знизився за останні чотири тижні в середньому до 3,2 мільйона барелів на день.

Наприкінці січня та на початку лютого стали відомими кінцеві пункти вантажів, і зʼясувалося, що потоки до Китаю зросли до нових максимумів після вторгнення. Досвід також показує, що більшість вантажів, які зараз ідентифіковані як "Невідома Азія" і прямують до Суецького каналу, потраплять до Індії.

Днями почали падати світові ціни на нафту. Це відбулось через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне.

Тим часом США вирішили, що зараз не час ще більше урізати ціни на російську нафту. Нині росіяни можуть продати один барель своєї сирої нафти щонайбільше за 60 доларів. Деякі країни ЄС наполягають, що вартість російського бареля слід зменшити, але Штати не поділяють такої позиції. Чиновники заявили, що план уже досягає своїх цілей: збереження доступності російської нафти на світових ринках і паралельне зменшення доходів Кремля від продажу.

Якщо РФ через недоволення санкціями скоротить видобуток, це може ще більше розбурхати ринок.