Джонсон виступить сьогодні на свій захист у справі “карантинних вечірок”

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив звинувачення в тому, що він навмисно ввів парламент в оману щодо вечірок, які порушували правила карантину під час епідемії ковіду.

Як пише Bloomberg, він опублікував докази у 52-сторінковому документі. Зібрана інформація, за його словами, довела, що він діяв “з добрими намірами”.

“Я не вводив Палату представників в оману ні 1, ні 8 грудня 2021 року, ні в будь-яку іншу дату навмисно або необачно. Я згоден з тим, що Палату громад було введено в оману моїми заявами. Але коли заяви були зроблені, вони були зроблені з добрими намірами”, – заявив Джонсон у своєму зверненні до парламентського комітету.

Ексочільник британського уряду виступить сьогодні на свій захист під час чотиригодинного телевізійного виступу перед Комітетом з привілеїв. Якщо його неповагу до парламенту підтвердять, Джонсона можуть усунути від членства у Палаті громад. Будь-яке відсторонення на понад 10 днів може призвести до відкликання додаткових виборів у його окрузі.

Так званий скандал “Partygate” призвів до того, що Джонсон став першим прем'єр-міністром у британській історії, який порушив власні закони, перебуваючи при владі. “Зустрічі з алкоголем” на Даунінг-стріт у 2020 та 2021 роках підірвали довіру та сприяли його “падінню” з посади прем'єр-міністра минулого літа. Тепер на Джонсона чекає розслідування того, чи він увів парламент в оману.

Джонсон вказав на той факт, що офіційний фотограф Даунінг-стріт був запрошений на деякі заходи, як доказ того, що не було “очевидно”, що проведення зібрань порушувало правила.

Відкидаючи звинувачення про порушення правил соціального дистанціювання, він зазначив, що під час пандемії персонал Даунінг-стріт працював по 18 годин щодня у будинку № 10, який експрем’єр описав як “старий тісний лондонський таунхаус із безліччю вузьких місць та безліччю маленьких кімнат”.

Нагадаємо, у лютому Джонсон заявив, що має намір висувати свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.