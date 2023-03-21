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Влада РФ збирається помилувати найманців "Вагнера", які вижили на війні, – МО Британії

Це означає, що російський соціум поповниться тисячами злочинців, зокрема й тими, хто чинив насильницькі злочини. 

Влада РФ збирається помилувати найманців "Вагнера", які вижили на війні, – МО Британії
Фото: Новинарня

У найближчі тижні російська влада планує помилувати та звільнити тисячі російських засуджених, які воювали в складі "групи Вагнера" і вижили. Під час вербування їм обіцяли помʼякшити покарання після шести місяців на війні.

Пік вербування найманців у вʼязницях припав на осінь 2022 року. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група дотримується своєї обіцянки звільнити тих, хто вижив", – йдеться у повідомленні. 

За даними британського Міністерства, посвідчення, видані звільненим ветеранам-"вагнерівцям", нібито завірені підписом президента РФ Путіна. Оскільки "Вагнеру" тепер, ймовірно, заборонено вербувати нових ув’язнених, демобілізація погіршить кадрові проблеми.

"Крім того, раптовий приплив часто насильницьких злочинців зі свіжим і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, стане серйозним викликом для російського суспільства військового часу", – зазначили в Британії.

Нагадаємо, за даними МО Британії, "група Вагнера" більше не може вербувати найманців серед засуджених через конфлікт із міністерством оборони. Натомість так звана ПВК зосередиться на студентах. 

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