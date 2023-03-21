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На Одещині підполковник вимагав у військового 100 тис. гривень за переведення в іншу частину

Він діяв у змові з начальником речової служби частини.

На Одещині підполковник вимагав у військового 100 тис. гривень за переведення в іншу частину
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. Обох було затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн.

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Військовослужбовці підозрюються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ДБР  затримало посадовця Міністерства оборони, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон.

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