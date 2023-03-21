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Росіяни вранці більше 20 разів обстріляли з мінометів село на Харківщині

Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни вранці більше 20 разів обстріляли з мінометів село на Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та іншим.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації.

На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Сьогодні, близько 6:00, росіяни з мінометів обстріляли село Басове. Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та повністю контролюють ситуацію", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів росіянами селища Дворічна на Харківщині зранку 18 березня поранення отримала 51-річна жінка.

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