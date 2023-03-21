Росіяни вранці більше 20 разів обстріляли з мінометів село на Харківщині

Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та іншим.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації.

На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Сьогодні, близько 6:00, росіяни з мінометів обстріляли село Басове. Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та повністю контролюють ситуацію", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів росіянами селища Дворічна на Харківщині зранку 18 березня поранення отримала 51-річна жінка.