Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Рада прийняла закон про новий порядок військової служби
Рада прийняла закон про новий порядок військової служби
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетних ударів по Слов'янську та Краматорську і не припинють штурмувати Бахмут, - Генштаб

ЗСУ відбили понад 120 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Росіяни завдали ракетних ударів по Слов'янську та Краматорську і не припинють штурмувати Бахмут, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалась 391-ша доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Один з них - по місту Слов’янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар - по місту Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено сім багатоповерхівок та три приватні авто. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генеральнго штабу Збройних сил України.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте, без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них - Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. В той же час, наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне. Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом, від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка та Тоненьке Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Інтенсивно обстрілює, зокрема, Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів і Чарівне Запорізької області; Времівку, Новопіль і Первомайське - Донецької, а також Дудчани, Козацьке, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерку, Берегове, Червоний Маяк та Янтарне Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів складає 41.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також