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Мешканців Авдіївки закликають евакуюватися

Ворог щоденно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста.

Мешканців Авдіївки закликають евакуюватися
Руїни в Авдіївці
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Мешканців Авдіївки закликають евакуюватися, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Ворог щоденно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України”, – йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадують, що внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках, нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, соціальний супровід.

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“Повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18. Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24”, – йдеться у повідомленні.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, у Силах оборони заявляють, що російські військові намагаються оточити Авдіївку на Донеччині. Тому, ймовірно, що найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті, де тривають жорсткі бої.

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