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Ніхто не вірив, що в умовах постійних атак Бахмут утримають більш ніж тиждень, - заступниця глави Міноборони

Маляр також розповіла, хто керує обороною міста.

Ніхто не вірив, що в умовах постійних атак Бахмут утримають більш ніж тиждень, - заступниця глави Міноборони
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що "ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто (Бахмут - Ред.) більше тижня, максимум двох". 

Про це Маляр написала у телеграмі.

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"Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут... Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів - оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані", - наголосила Маляр.

Вона додала, що керівником оборони Бахмута є бригадний генерал Андрій Гнатов. Керівником оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, є командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський. Крім цього, частиною східного фронту керує командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Безпосередньо у місті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Поліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.

Нагадаємо, напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута

А за даними Міноборони Великобританії, останніми тижнями росіяни поступово просуваються довкола Авдіївки.

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