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На Київщині весняні канікули пройдуть у різні терміни

49% освітніх закладів області відпочиватимуть із 3 квітня.

На Київщині весняні канікули пройдуть у різні терміни
Фото: EPA/UPG

На Київщині весняні канікули пройдуть у різні терміни.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Як пояснили в адміністрації, це залежить від сформованої структури навчального року та терміну зимових канікул, які визначила педагогічна рада. Заклади освіти йдуть на відпочинок за таким графіком:

  • з 20 березня 5% закладів уже перебувають на канікулах;
  • з 27 березня йдуть на відпочинок ще 35% загальноосвітніх шкіл;
  • з 3 квітня відпочиватимуть 49% освітніх закладів;
  • в інші дати підуть на канікули 4% шкіл. 

7% закладів освіти не планують весняних канікул, тому що відпочивали під час зимових канікул довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, київські школи відновили навчання 30 січня.

У лютому в Одесі оголосили дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою.

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