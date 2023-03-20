На Київщині весняні канікули пройдуть у різні терміни.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Як пояснили в адміністрації, це залежить від сформованої структури навчального року та терміну зимових канікул, які визначила педагогічна рада. Заклади освіти йдуть на відпочинок за таким графіком:
- з 20 березня 5% закладів уже перебувають на канікулах;
- з 27 березня йдуть на відпочинок ще 35% загальноосвітніх шкіл;
- з 3 квітня відпочиватимуть 49% освітніх закладів;
- в інші дати підуть на канікули 4% шкіл.
7% закладів освіти не планують весняних канікул, тому що відпочивали під час зимових канікул довше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, київські школи відновили навчання 30 січня.
У лютому в Одесі оголосили дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою.