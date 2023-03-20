На Київщині весняні канікули пройдуть у різні терміни.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Як пояснили в адміністрації, це залежить від сформованої структури навчального року та терміну зимових канікул, які визначила педагогічна рада. Заклади освіти йдуть на відпочинок за таким графіком:

з 20 березня 5% закладів уже перебувають на канікулах;

з 27 березня йдуть на відпочинок ще 35% загальноосвітніх шкіл;

з 3 квітня відпочиватимуть 49% освітніх закладів;

в інші дати підуть на канікули 4% шкіл.

7% закладів освіти не планують весняних канікул, тому що відпочивали під час зимових канікул довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, київські школи відновили навчання 30 січня.

У лютому в Одесі оголосили дводенні канікули в школах через проблеми з електрикою.