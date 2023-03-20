Загалом протягом дня росіяни втратили у боях 6 осіб, ще 11 ворогів було поранено.

Прикордонники завдали втрат росіянам на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, на Донеччині військові відбили дві ворожі атаки на опорні пункти у Бахмуті.

"Обстріли з артилерії та танків противника зруйнували частину фортифікаційних споруд, проте прорвати оборону українських військових окупантам так і не вдалося", - розповіли в ДПСУ.

На Луганщині бійці ліквідували групу російських загарбників. Розрахунок станкового гранатомета прикордонників вразив ворожу піхоту за наданими координатами аеророзвідки. Щонайменше четверо росіян було знищено.

Загалом протягом дня росіяни втратили у боях 6 осіб, ще 11 ворогів було поранено.

Нагадаємо, нещодавно біля Бахмута прикордонники збили російський безпілотник.

Також відбили два штурми росіян на Донеччині, при цьому знищили ворожий ПТРК, 24 загарбників, ще 27 ворогів поранили.