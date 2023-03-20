​Громадяни на тимчасово окупованих територіях зможуть отримувати пенсії незалежно від строків подання заявок

Верховна Рада прийняла Закон про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії 8198.

За закон в цілому проголосували 274 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці зазначено, що в різний період після повномасштабного вторгнення окупованими були близько 20% території України, а сотні тисяч громадян України опинились в окупації.

Громадяни, що досягли пенсійного віку або стали особами з інвалідністю та проживають на тимчасово окупованій території або там, де ведуться бойові дії, з незалежних від них причин не можуть безпосередньо звернутись до органів Пенсійного фонду України. Також немає можливості подати заявки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України у зв’язку із відсутністю на окупованих територіях інтернет-зв’язку та українського мобільного зв’язку.

"Таким чином, зазначені особи з об’єктивних причин позбавлені можливості звернутись за призначенням пенсії у встановленому станом на даний час порядку. Чинним пенсійним законодавством передбачено, що пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (встановлення інвалідності), якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку", - йдеться в записці.

Попри поважність причини пропуску 3-місячного терміну за призначенням пенсії, органи Пенсійного фонду наразі відмовляють у призначенні пенсії з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку,

"Вказана ситуація призводить до того, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, залишаються без засобів для існування та змушені звертатись до окупаційної влади для отримання фінансової допомоги. Тому Законом встановлюється, що «тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія за віком та по інвалідності особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії призначається з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, незалежно від строку звернення за пенсією", - сказано в записці.

Нагадаємо, що з 1 березня найменші пенсії проіндексовані на 20%.