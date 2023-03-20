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Росія завела ракетоносії до пунктів базування

У Чорному морі нині перебуває 5 ворожих кораблів.

Росія завела ракетоносії до пунктів базування
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Станом на 20 березня в Чорному й Азовському морях російських носіїв крилатих ракет типу "Калібр" немає. 

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Ворожа армія завела їх до пунктів базування.

Так, у Чорному морі нині перебуває 5 ворожих кораблів, а в Азовському морі - один. При цьому ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, залаьний залп складає до 20 ракет.

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Нагадаємо, що начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти намагаються знайти нову тактику завдання ракетних ударів по Україні.

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