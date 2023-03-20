Росія завела ракетоносії до пунктів базування

Станом на 20 березня в Чорному й Азовському морях російських носіїв крилатих ракет типу "Калібр" немає.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Ворожа армія завела їх до пунктів базування.

Так, у Чорному морі нині перебуває 5 ворожих кораблів, а в Азовському морі - один. При цьому ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, залаьний залп складає до 20 ракет.

Нагадаємо, що начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти намагаються знайти нову тактику завдання ракетних ударів по Україні.